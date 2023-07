Lato z Telemannem to tradycyjna propozycja kulturalna dla mieszkańców Żar. Zawsze w lipcu, w tym roku już po raz 16., wybitni polscy muzycy zjeżdżają do stolicy Dolnych Łużyc, by w różnych miejscach miasta zaprezentować kompozycje Georga Philippa Telemana, który mieszkał w Żarach przez kilka lat.

– W tym roku do koncertów przede wszystkim wykorzystujemy pochodzący z początku XIII wieku kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła – informuje Ireneusz Brzeziński z urzędu miasta w Żarach.

Dziś kolejna odsłona festiwalu w Żarach. O 16.00 na fortepianie zagra Waldemar Wolski, były dyrektor żarskiej szkoły muzycznej. Wystąpi z koncertem pod hasłem: Od Telemenna się zaczęło. Dwie godziny później, w pawilonie muzycznym, w parku przy alei Jana Pawła II wystąpi Artes Ensamble.