Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformował w sobotę na konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej, że na podstawie art. 568 Kodeksu postępowania karnego postanowił o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Mariki M. skazanej na 3 lata pozbawienia wolności za próbę wyrwania tęczowej torby o wartości 15 złotych, co zostało zakwalifikowane jako usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim.

Prokurator Generalny będzie wnioskował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ułaskawienie młodej kobiety.

Do zdarzenia z udziałem Mariki M. doszło 10 sierpnia 2020 r. w Poznaniu. Tego dnia w mieście miała się odbywać demonstracja środowisk LGBT. Marika wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać tęczową torbę kobiecie, co traktowała jako protest przeciwko promocji ideologii LGBT. Aspekt ideologiczny tego incydentu sugerują zeznania pokrzywdzonej, która stwierdziła, że celem napastników nie była zawartość torby, ale sam przedmiot w tęczowych barwach.

Koleżanka pokrzywdzonej, będąca jednocześnie świadkiem tego zdarzenia, zeznała, że podczas szarpaniny Marika i będące z nią osoby chciały wyrwać jedynie torbę w tęczowych barwach, a jej zawartość ich nie interesowała. Po szarpaninie odeszły, nie zabierając torby.

Co do zasady w podobnych sprawach sądy uniewinniają osoby zachowujące się w analogiczny sposób przy okazji znanych i dostępnych w domenie publicznej sporów o charakterze światopoglądowym.

W przypadku Mariki M. wyrokiem z 26 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu skazał ją na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za rozbój o charakterze chuligańskim.

„Marika została prawomocnie skazana za usiłowanie rozboju na 3 lata pozbawienia wolności. Ale Marika nie popełniła żadnego rozboju. Jeżeli możemy mówić o rozboju, to jego ofiarą stała się sama Marika. Okradziono ją z wolności, roku jej młodzieńczego życia, który spędziła za kratami. Użyto przemocy sądowej, by wtrącić ją do więzienia”