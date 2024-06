Osobą, która w naturalny sposób może zastąpić Zbigniewa Ziobrę w roli przywódcy Suwerennej Polski, jest jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro – ocenił w poniedziałek b. polityk Suwerennej Polski, poseł Janusz Kowalski.

Kowalski powiedział w Polsat News, że „w Suwerennej Polsce zabrakło przywództwa”. „Suwerenna Polska to Zbigniew Ziobro, który dzisiaj walczy o życie” – podkreślił. Polityk dodał, że brak lidera formacji był głównym powodem jego odejścia z partii.

– zapewnił.

Według Kowalskiego, Suwerenna Polska to „środowisko pełne znakomitych polityków”. Jak ocenił, jego naturalnym przywódcą, obdarzonym znakomitymi predyspozycjami i cechami przywódczymi jest Patrycja Kotecka-Ziobro, żona Zbigniewa Ziobry.

– Myślę, że Patrycja Kotecka-Ziobro ma predyspozycje do bycia najtwardszym politykiem w Polsce – jeżeli chodzi o obronę przeciwko bezprawiu

– ocenił poseł.

Ocenił, że „jest to osoba, która ma znakomite predyspozycje, żeby być świetnym liderem”.

– Jest to bardzo twarda osoba o ustabilizowanym światopoglądzie – Adam Bodnar musi mieć taki opór

– oświadczył poseł.

W ocenie Kowalskiego, Patrycja Kotecka-Ziobro jest już dzisiaj „realnym i prawdziwym przywódcą w Suwerennej Polsce”.

– Zachęcam, by weszła do polityki. (…) To jest realny scenariusz i najlepszy scenariusz dla polskiej polityki