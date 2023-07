Sejmikowy klub „Bezpartyjnych Samorządowców” chce zmiany przewodniczącego sejmiku. Funkcję pełni Wacław Maciuszonek, to niedawna członek tego klubu. Postanowił jednak wrócić do Platformy Obywatelskiej, która kusi go startem w wyborach parlamentarnych.

Jego dotychczasowi koledzy klubowi uznali to za zdradę i chcą odwołania Maciuszonka. Przewodniczący „Bezpartyjnych Samorządowców” Sławomir Kowal przekonuje, że klub powinien teraz mieć możliwość wskazania innego kandydata.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że „Bezpartyjni Samorządowcy” wchodzą w skład koalicji rządzącej województwem. Radni Platformy Obywatelskiej przekonują, że zmiany na stanowisku przewodniczącego nie powinno być, bo Wacław Maciuszonek nie opuszcza koalicji.