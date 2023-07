Dzielnicowy z komisariatu policji w Mszczonowie (Mazowieckie) podczas urlopu w Turcji uratował życie tonącemu mężczyźnie – poinformowała w niedzielę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie st. sierż. Patrycja Sochacka.

Funkcjonariusz sierż. Paweł Nietrzebka wraz z rodziną był na wypoczynku w Kemerze w Turcji.

– przekazała rzeczniczka.

Policjant bez wahania zanurkował i zauważył, że mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno. Funkcjonariuszowi udało się wyciągnąć tonącego na powierzchnię, jednak mężczyzna uwiesił się na ratującym i pociągnął go pod wodę.

„Sierż. Nietrzebka oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce, oplatając je linami tak, aby głowa była nad powierzchnią”