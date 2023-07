Ukończenie budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie planowane jest pod koniec obecnego roku – powiedziała PAP rzeczniczka Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA) Nancy Jones-Bonbrest. Instalacja zostanie następnie poddanie ostatniej fazie testów amerykańskiej Marynarki Wojennej.

„MDA planuje ukończyć konstrukcję Aegis Ashore Poland i dostarczyć te techniczne zdolności pod koniec 2023 r. dla testów akceptacyjnych US Navy” – powiedziała PAP rzeczniczka, zapytana o planowany termin oddania do użytku bazy w Redzikowie. „Kiedy to się zakończy, Aegis Ashore Poland będzie drugą lądową lokalizacją obrony przeciwrakietowej w Europie i wyznaczy zakończenie ostatniej fazy European Phased Adaptive Approach (EPAA)”