W Klubie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej trwają Manewry Artystyczne Wojska Polskiego. Na konkurs do Żagania przyjechało ponad 190 wykonawców z całego kraju.

W Festiwalu Piosenki i Tańca do rywalizacji stanęli reprezentanci 27 klubów wojskowych z Polski. – To wielkie wydarzenie, jakiego jeszcze nie mieliśmy u nas w historii. Przybyli do nas naprawdę utalentowani młodzi ludzie – mówi dyrektorka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Podpułkownik Agnieszka Królak z Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON podkreśla, że w festiwalu biorą udział bardzo zdolni i zarazem bardzo świadomi artystycznie młodzi ludzie:

Sami uczestnicy kilkudniowego wydarzenia podkreślają, że poziom naprawdę zadziwia i zobowiązuje zarazem. – Stajemy na scenie obok doskonałych wykonawców – mówią młodzi artyści:

Elżbieta Bernatek z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu zaznacza, że Żagań wiąże się z mundurem i piosenką wojskową. – Dobrze być w tym miejscu – podkreśla:

Dodajmy, że na jutro zaplanowana jest gala finałowa tegorocznego Festiwalu Piosenki i Tańca.