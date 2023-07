Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

800 zł miesięcznie na dziecko

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przyjęła we wtorek (27 czerwca) Rada Ministrów, zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. „Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – zaznaczono.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

???? ??‍??‍??‍?? Inwestujemy w przyszłość naszych dzieci i podwyższamy świadczenie wychowawcze 500+ do #Rodzina800plus? Dowiedz się więcej na ?? https://t.co/1rnDO3fLj5 pic.twitter.com/vVodi3tWHm — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 27, 2023

Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii „Programowy ul”.

Komu przysługuje świadczenie 800+

Świadczenie wychowawcze 800+ będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia:

matce lub ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Co zrobić, żeby dostać 800+

Aby otrzymać 800+, czyli świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości, nie trzeba składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą 500+ samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł – od świadczenia należnego za styczeń 2024 r.

Od stycznia 2024 r. ZUS będzie wypłacać świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej przez Was (jako rodzica lub opiekuna) rachunek bankowy. Dodatkowo będzie przesyłana na Państwa konto na portalu PUE ZUS informacja o podwyższeniu świadczenia wychowawczego.

Czy od 1 stycznia 2024 r. zmienią się warunki przysługiwania 800+

Nie, nie zmieniają się żadne warunki przysługiwania. Zmianie od 1 stycznia 2024 r. ulega tylko kwota świadczenia, która będzie wynosić 800 zł miesięcznie.