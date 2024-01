Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wystosował list do M. Kamińskiego i M. Wąsika, w którym zobowiązał się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości. Zaapelował też do nich o zaprzestanie protestu głodowego.

– Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał w środę (17 stycznia) od małżonek przebywających w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u Ministra Sprawiedliwości

– napisano w środowym komunikacie KEP.

W związku z tym – jak napisano – „przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara”.

– Równocześnie, zapewniając obydwu panów o zrozumieniu przyczyny podjęcia przez nich tak dramatycznej formy protestu, zwrócił się do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach od momentu jego rozpoczęcia zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale także życiu

– czytamy.

Kamiński i Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od małżonki Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Duda zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Szef KPRM: apel humanitarny abp Gądeckiego jest zrozumiały, ale ułaskawienie to domena prezydenta

Do listu przewodniczącego KEP odniósł się w czwartek (18 stycznia) w Radiu Zet szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

– Apel o przerwanie protestu głodowego, taki humanitarny, jest oczywiście zrozumiały. Natomiast, co do procedury ułaskawieniowej, ja myślę, że ksiądz biskup ma świadomość, że ułaskawienie jest domeną prezydenta

– powiedział szef KPRM.

Zaznaczył, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, może podjąć decyzję o zwolnieniu więźniów z aresztu jeszcze przed zakończeniem procedery ułaskawieniowej, jeśli są ku temu przesłanki ustawowe.

– Ich dzisiaj nie ma, literalne brzmienie tego przepisu w jego obecnym kształcie nie daje podstaw Prokuratorowi Generalnemu do zwolnienia panów Wąsika i Kamińskiego w tym momencie

– powiedział Grabiec.

Dodał, że rząd nie kwestionuje uprawnień prezydenta do ułaskawienia.

– Jeśli prezydent podejmie taką decyzję jutro, za tydzień, za dwa tygodnie, to ona rzeczywiście będzie wprowadzona w życie

– podkreślił.

– Mamy zapewnienia Straży Więziennej, przecież do niedawna nadzorowanej przez polityków z klubu PiS-u, że włos z głowy nie spadnie więźniom. Gdyby przyjąć taką zasadę, że każdy głodujący jest wypuszczany, to mielibyśmy tysiące głodujących w polskich więzieniach

– stwierdził szef KPRM.