W czytelni dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu zagościli „Łowcy zmysłów”. To zajęcia sensoryczne pobudzające wszystkie sposoby odczuwania. Podczas warsztatów dzieci tworzyły prace z wykorzystaniem materiałów różnych faktur. Zabawy poprowadziły nauczycielki z niepublicznego przedszkola z oddziałami dla dzieci z autyzmem „Dalej razem”.

Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania krótkiego opowiadania. Tym razem rzecz dotyczyła motyli, bo warsztaty były właśnie związane z tymi pięknymi owadami. Materiały wykorzystywane podczas prac można było nawet skosztować. Motyle ozdoby to między innymi kolorowy ryż, tapioka czy płatki. Dużym wzięciem cieszyły się także owocowe galaretki. Sami kilkulatkowie zaznaczają, że za każdym razem jest to świetna zabawa. – I prace można zabrać ze sobą do domu – podkreślają maluchy: