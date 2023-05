Gmina Iłowa przystępuje do przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na terenie strefy przemysłowej przy autostradzie A18. Urząd wykona zadanie z własnych środków finansowych.

Gmina ogłosiła przetarg na to zadanie. – Do dnia zamknięcia postępowania wpłynęły trzy oferty, które aktualnie analizujemy – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji od strefy inwestycyjnej aż do oczyszczalni ścieków. Odcinek planowany do robót to dwa i pół kilometra – zaznacza burmistrz Iłowej:

Dodajmy, że iłowska strefa inwestycyjna to powierzchnia 55 hektarów.