W rejonie ulicy Westerplatte w żarskich Kunicach trwają prace przy budowie wiaduktu. Koszt inwestycji, to ponad 4 miliony złotych. Całość środków pochodzi z kasy miasta.

Przypomnijmy, obiekt ze względu na zły stan techniczny przez kilkanaście lat był zamknięty dla ruchu. – To złożone zadanie, ponieważ jest to istotny ciąg komunikacyjny w tym obszarze miasta. Co więcej harmonogram robót koordynujemy z firmą, która wykorzystuje bocznicę kolejową – mówi Rafał Fularski z miejskiego urzędu:

– Całość zadania realizowana jest ze środków własnych miasta – zaznacza Rafał Fularski:

Termin zakończenia prac przewidziano na 27 czerwca.