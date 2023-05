W 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu rozpoczął się kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bramy koszar przekroczyło 100. chętnych z całej Polski.

Wcieleni do służby szkolić się będą od dziś do 3 czerwca. – Przez dwadzieścia siedem dni rekruci poznają między innymi podstawy z zakresu taktyki, szkolenia ogniowego czy inżynieryjno – saperskiego – mówi major Janusz Mac z żagańskiej brygady:

Porucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji podkreśla, że chętnych do służby dobrowolnej jest wielu:

Sami zainteresowani podkreślają, że kieruje nimi chęć poznania tego, co robią na co dzień żołnierze. – To ciekawość, ale może się okazać, że będzie to sposób na życie. Czas pokaże – podkreślają ochotnicy:

Dodajmy, że uroczystą przysięgę zaplanowano na 3 czerwca.