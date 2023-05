Dziś obchodzimy „Dzień Zwycięstwa”

8 maja obchodzimy 78. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to zostało ustanowione przez parlament w 2015 r. dla upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

II wojna światowa zakończyła się podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. o 22.43 czasu środkowo-europejskiego w dzielnicy Karlshorst w Berlinie. Akt wszedł w życie o 23.01 i wtedy nastąpiło przerwanie działań wojennych. Dzień wcześniej, 7 maja 1945 r., w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych gen. Eisenhowera w Reims we Francji, podpisano pierwszą kapitulację nazwaną później wstępnym protokołem kapitulacyjnym.

Mimo że od zakończenia wojny mięło blisko 80 lat, to do dnia dzisiejszego Polska nie otrzymała żadnego zadośćuczynienia i odszkodowania za poniesione straty i ludzkie i materialne. Tymczasem łączna wartość oszacowanych strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej to ponad 6 bln 200 mld zł – taka kwota pojawia się w opublikowanym raporcie sejmowej komisji dotyczącym reparacji wojennych.

Dlatego dziś pytamy państwa: Jaki wymiar ma dziś dla Polaków Dzień Zwycięstwa? Czy Niemcy powinni zapłacić Polsce za dokonaną inwazję, pomordowanie ludności i zniszczenie kraju?

