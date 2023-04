Enea Falubaz Zielona Góra od pewnego zwycięstwa rozpoczął sezon 2023, bo pokonał w Rybniku miejscowy ROW różnicą 14-stu punktów.

Jednak lista kontuzjowanych żużlowców zielonogórskich wydłużyła się. Do Luke’a Beckera dołączył… zastępujący go Wiktor Trofimow, który spowodował karambol w III wyścigu, gdzie doprowadził do upadku Krzysztofa Buczkowskiego oraz Krystiana Pieszczka. Dwaj ostatni byli zdolni do dalszej jazdy, a Trofimow nie, bo na jakiś czas stracił nawet przytomność. O jego stanie zdrowia po meczu wypowiedział się Piotr Protasiewicz. Dyrektor sportowy Falubazu nie przekazał optymistycznych wieści:

O przebiegu spotkania w Rybniku, urazie nogi Rasmusa Jensena odniesionej w XIII biegu po defekcie motocykla oraz braku w składzie Fabiana Ragusa rozmawialiśmy z menadżerem Falubazu, Tomaszem Szymankiewiczem:

W upadku z Trofimowem uczestniczył Krzysztof Buczkowski, który przyznał, że tylko na początku odczuwał skutki tej kraksy, bo później zadziałała adrenalina i ogólnie „nie jest źle”. Popularny „Buczek”, który zdobył w Rybniku 11 punktów stwierdził, że drużyna Falubazu powinna być ogólnie zadowolona z „prawdziwej weryfikacji”, czyli pierwszego meczu ligowego w nowym sezonie:

Natomiast ze swojego indywidualnego występu nie cieszył się Dawid Rempała. Junior Falubaz zdobył tylko 2 punkty z bonusem w 4 startach:

W najbliższą niedzielę Falubaz wybiera się na kolejny mecz. Tym razem będzie to wyjazdowe spotkanie z Wybrzeżem Gdańsk.