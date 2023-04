Nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania, to znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi i wydaje nam się, że w niemałej mierze nam się to udało – powiedział w sobotę we wsi Łyse prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki rozpoczęła się konwencja PiS „Dla Polskiej Wsi” ws. rolnictwa. Podczas niej zaplanowano wystąpienia też m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

„Nasza formacja, nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania, to znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi. I wydaje nam się – chociaż oczywiście nie my powinniśmy to oceniać, tylko polska wieś – że w niemałej mierze nam się to udało” – ocenił prezes PiS.

„Wielkie inwestycje, które mają dziś miejsce i miały już od dłuższego czasu miejsce na wsi w infrastrukturę w różnego rodzaju urządzenia od wodociągów, (…) to są tylko przykłady tego rodzaju działań, a było ich wiele” – dodał Kaczyński.

Wymienił także dopłaty do paliwa rolniczego.

Dopłaty zostaną utrzymane

Dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przypomniał, że dopłaty do nawozów były przedsięwzięciem związanym z „ostrą fazą kryzysu energetycznego”.

„Wiadomo nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły dziesięciokrotnie, dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej, niż to było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To też jest realna pomoc dla rolników” – powiedział.

Przeprowadzony zostanie powszechny skup zboża, które zalega w silosach i magazynach, przy dopłacie – minimalna cena to co najmniej 1400 zł – zapowiedział w sobotę podczas konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński.

„Są w życiach narodów i różnych grup społecznych chwile szczególne – chwile kryzysu. Z taką sytuacją mamy do czynienia, w dużej mierze na polskiej wsi. Naszym zadaniem, zadaniem każdej dobrej władzy, a w szczególności takiej, która – można powiedzieć – stawia na polską wieś, jest podjąć działania, nawet działania trudne i bardzo trudne, które naprawią wszystko, co zostało uczynione z błędem, niezawinionym, a na pewno niezamierzonym” – mówił lider PiS.

Jak ocenił, „często” sytuacja jest wynikiem „decyzji, które zapadały poza naszym krajem – w Unii Europejskiej, w zakresie jej kompetencji”. „Ale i tu musimy potrafić być zdecydowanymi, i będziemy zdecydowani (…) Po pierwsze, podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj zalega w silosach, magazynach, przy dopłacie – tak, żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł” – oświadczył Kaczyński podczas konwencji partii.