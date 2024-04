Prawie pięćset filmów zgłosili producenci do 16. Solanin Film Festiwal. Okazuje się, że jest to rekordowa liczba, w porównaniu do dotychczasowych konkursów. – Zainteresowanie naszym festiwalem wzrasta z roku na rok – mówi Karol Kolba, dyrektor nowosolskiego festiwalu.

W tym roku nowosolski festiwal filmowy odbędzie się od 21 do 25 sierpnia.