Dzisiaj został oddany do użytku nowy parking przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu. Do tej pory turyści odwiedzający placówkę mieli problem z zostawieniem samochodu. Teraz ma się to zmienić bo jest 47 miejsc parkingowych.

– Do tej pory muzeum odwiedzało około 18 – 19 tys. osób rocznie, liczymy na podwojenie bo muzeum jest wyjątkowe – mówi Andrzej Kirmiel Dyrektor Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej:

Duża część kosztów budowy to pieniądze rządowe – mówi Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski:

Agnieszka Olender, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego wylicza, że w inwestycji poza parkingiem zadbano również o infrastrukturę:

Tomasz Jarmoliński, przewodniczący Rady Powiatu zaznacza, że to pierwsza z wielu inwestycji przy muzeum, które powiat chciałby zrealizować:

Dodajmy, że oprócz 47 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, są również 3 miejsca dla autokarów.