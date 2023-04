Kargowa przystąpiła do programu Ciepłe mieszkanie. Samorząd uznał, że daje on duże możliwości właścicielom lokali mieszkalnych, do ubiegania się o dotacje do, chociażby, usunięcia źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich ekologicznym.

– Dotychczas funkcjonujący program Czyste powietrze takiej możliwości nie dawał, bo adresowany był do innych odbiorców – mówi Marta Paron, zastępca burmistrza Kargowej.

Wysokość dofinansowania każdego wniosku będzie uzależniona od kryterium dochodowego; można uzyskać zwrot 30, 60 lub nawet 90 procent faktycznie poniesionych kosztów. Pieniądze można otrzymać na wymianę źródła ciepła, ale w określonych warunkach także na prace budowane oraz wymianę drzwi i okien.