Od czwartku (12 grudnia) właściciele domów uszkodzonych podczas powodzi mogą wnioskować o dofinansowanie ich odbudowy i ocieplenia. W ramach „Czystego Powietrza” dla powodzian zarezerwowano 300 mln zł. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i opolskiego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2025 lub do wyczerpania budżetu programu. Jednocześnie deklaruje uproszczone procedury, skrócony czas rozpatrywania wniosku i szybką ścieżkę wypłat. W zależności od miejsca zamieszkania, wnioski o wsparcie należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu, w Opolu, Zielonej Górze i w Katowicach.

Wsparcie z „Czystego Powietrza” dla powodzian może otrzymać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, uszkodzonego w powodzi we wrześniu 2024 r. na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Oszacowany zakres zniszczeń w budynku w wyniku powodzi potwierdzony przez gminę musi wynosić co najmniej 5 procent.

– Program nie obejmuje nieruchomości, na które została zawarta wcześniej umowa o dofinansowanie termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze (umowa czynna lub w okresie trwałości). Dofinansowanie z NFOŚiGW z ramach programu Czyste Powietrze może być łączone z zasiłkiem celowym wypłacanym powodzianom w ramach pomocy remontowo-budowlanej. Łączna kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 100 proc. kosztów przedsięwzięcia

– wskazał NFOŚiGW.

Prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak odnosząc się w rozmowie z PAP do kwestii niemożności podwójnego finansowania beneficjentów „Czystego Powietrza” wyjaśniła, że zastosowano w tym przypadku zasadę ostrożnościową.

– Tak „Czyste Powietrze” dla powodzian jak i obecnie wstrzymane „Czyste Powietrze” są finansowane ze środków unijnych. Istnieje zasada niefinansowania dwukrotnie tego samego działania

– wskazała.

NFOŚiGW poinformował, że dotacja w „Czystym Powietrzu” dla powodzian na podstawowym poziomie będzie przysługiwała niezależnie od dochodów. Dla mniej zarabiających określono dwa progi dochodowe. Maksymalne wsparcie dla osób najmniej zamożnych wynosi do 136,2 tys. zł. Dotacja dla poszkodowanych w powodzi obejmie koszty: audytu energetycznego, wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu, instalacji fotowoltaicznej.

W ramach naboru obowiązują limity kosztów kwalifikowanych na urządzenia, materiały i usługi. Ma to ograniczyć nieuczciwe praktyki wykonawców polegające m.in. na zawyżaniu kosztów jednostkowych.

Fundusz zadeklarował, że wnioski o pomoc dla poszkodowanych przez powódź mają być rozpatrzone maksymalnie w 14 dni od daty złożenia takowego.

– Wdrożenie szybkiej ścieżki płatności zapewni wypłatę środków w terminie do 14 dni od daty wpływu do WFOŚiGW kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami

– dodano.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie >>www.wfosigw.zgora.pl<<.