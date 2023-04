Policjanci zatrzymali po pościgu 28-latka ze Szprotawy, w pow. żagańskim, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał je w samochodzie – poinformował w poniedziałek Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

„Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę pod wpływem środków odurzających i posiadanie narkotyków. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Do tego zostanie ukarany za szereg wykroczeń drogowych, które popełnił podczas ucieczki” – dodał Szlachetko.

Do pościgu za 28-latkiem doszło w Wielki Piątek (7 kwietnia br.). Podczas patrolowania Żagania policjanci postanowili skontrolować kierowcę BMW. Ten jednak zignorował dane mu sygnały, przyspieszył i zaczął uciekać – najpierw ulicami miasta, a następnie pobliskich miejscowości.

W trakcie jazdy kierujący BMW popełnił szereg wykroczeń drogowych, by w końcu uszkodzić auto po uderzeniu w separator ruchu. Kiedy policjanci chcieli go zatrzymać stawiał jeszcze opór, usiłował też najechać na nich, ale szybko został obezwładniony.

Jak przekazał Szlachetko, 28-latek był pod działaniem środków odurzających, a w samochodzie funkcjonariusze znaleźli narkotyki.