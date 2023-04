Dziś w kalendarzu przypada śmigus – dyngus. W Lany Poniedziałek polewamy siebie nawzajem wodą nawiązując do słowiańskich tradycji powitania wiosny. W podżagańskim Jabłonowie tradycyjnie już strażacy z OSP przejeżdżają przez miejscowość polewając dachy domów.

Zwyczaj ten trwa już kilka lat ku uciesze mieszkańców, zwłaszcza dzieci. – To dzień pełen dobrej zabawy. Oczywiście robimy wszystko z umiarem – mówi sołtys i wiceprezes ochotników Artur Jasiński:

– Tegoroczną akcję połączyliśmy ze zbiórką na nowy sprzęt łączności. Jesteśmy zgraną społecznością i kwestia poprawy wyposażenia jednostki jest dla wszystkich ważna – zaznacza kierowca wozu Sebastian Motyka:

Sami mieszkańcy Jabłonowa podkreślają, że oprócz dobrej zabawy i nawiązania do tradycji jest to również pomoc dla strażaków. – Pomagają nam, kiedy jesteśmy w potrzebie, więc teraz my chcemy pomóc im – dodają uczestnicy świątecznego wydarzenia:

Dodajmy, że jednostka OSP w Jabłonowie posiada wóz, który ma już 50 lat.