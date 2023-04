Katolicy w Ziemi Świętej, podobnie jak na całym świecie, rozpoczęli Wielkanoc. Dla chrześcijan to najważniejsza część roku, która jest jednocześnie podstawą wiary.

Tysiące osób przyjeżdżają w tych dniach do Jerozolimy czyli do miejsca w którym Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Pracujący w tym mieście polski dominikanin i biblista ojciec Łukasz Popko podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że w Jerozolimie można zrozumieć sens tego, co działo się dwa tysiące lat temu.

„Stoimy tutaj na tej samej ziemi, mamy doświadczenie tego samego klimatu i wiemy, że Piotr rzeczywiście potrzebował grzać się wieczorem, bo wieczory bywają zimne tutaj w górach, mimo, że za dnia może świecić słońce. Są pewne rzeczy, które rzeczywiście bardziej do nas przemawiają. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o jakąś rekonstrukcję historyczną, ale raczej o zrozumienie sensu tego wydarzenia“

– dodaje ojciec Łukasz Popko.

W tym roku katolicka Wielkanoc zbiega się w czasie z żydowskim świętem Paschy.

