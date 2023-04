Czy widać po nas, że żyjemy jako ludzie zmartwychwstania, widać, że jesteśmy ochrzczeni? – pytał wiernych w gnieźnieńskiej katedrze abp Wojciech Polak. Prymas Polski przewodniczył sobotniej liturgii Wigilii Paschalnej.

Prymas w homilii nawiązał do słów papieża Benedykta XVI z encykliki o nadziei chrześcijańskiej.

„Papież Benedykt XVI zachęcał nas, abyśmy właśnie dziś, w tę świętą noc, odpowiedzieli sobie na pytanie: czy wiara chrześcijańska jest również dla nas dzisiaj nadzieją, która przemienia i podtrzymuje nasze życie? Chodzi bowiem o to, aby się poważnie zastanowić, czy jest ona dla nas dokonująca, czyli jest przesłaniem, które kształtuje w nowy sposób nasze życie, czy też jest już tylko jakąś informacją, którą z upływem czasu odłożyliśmy i która wydaje się ustępować informacjom bardziej aktualnym”

– mówił prymas.

Abp Wojciech Polak podkreślił, że warto się nad tym naprawdę zastanowić.

„Czy wiara kształtuje w nowy sposób nasze życie? Czy fakt, że w chrzcie świętym, wszyscy jak tu jesteśmy, przeszliśmy ze śmierci do życia, rzeczywiście kształtuje nasz sposób życia? Czy po nas po prostu widać, że jesteśmy ochrzczeni? Czy widać, że żyjemy jako ludzie zmartwychwstania? Czy widać, że jesteśmy ludźmi Wielkanocy? I czy to widać nie tylko w naszym życiu indywidualnym, ale czy to widać w życiu Kościoła, który stanowimy?”

– pytał.

Jak podkreślił prymas, wszyscy jesteśmy powołani do tego, by doświadczać Zmartwychwstałego Pana i dzielić się nim z innymi; odsuwać kamień od grobu, w którym często Go zapieczętowaliśmy, aby szerzyć jego radość w świecie.

„Sprawmy, aby On zmartwychwstał w naszych pozrywanych relacjach. Sprawmy, aby powstał z martwych w tym wszystkim, co napełnia nas zgorzknieniem, smutkiem, ranami po doznanych krzywdach, przykrych słowach, surowych osądach. Niech w nas zmartwychwstanie, byśmy byli wolni od lęku i nienawiści. Niech się w nas zbudzi z jakiegoś snu spokojnego życia, w którym niekiedy Go już sobie ułożyliśmy, aby nam nie przeszkadzał i nas więcej nie niepokoił”

– powiedział prymas.

„Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus! Tak, nasza nadzieja ma na imię Jezus Chrystus!”

– dodał metropolita gnieźnieński.