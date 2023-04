Zakończyła się ekshumacja i rozpoznanie szczątków rodziny Ulmów zamordowanej przez Niemców za ukrywanie Żydów. Ekshumacja poprzedza beatyfikację rodziny z Markowej, uroczystość odbędzie się 10 września.

Zakończono ekshumację i rozpoznanie szczątków rodziny Ulmów

Jak poinformował 5 kwietnia Instytut Pamięci Narodowej, ekshumacja i rozpoznanie szczątków Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci, trwały trzy dni i zakończyły się 1 kwietnia. Rekognicja kanoniczna – tak w języku kościelnym nazywa się ekshumacja poprzedzająca beatyfikację, została przeprowadzona na cmentarzu parafialnym w Markowej oraz w Zakładzie Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Żeby relikwie można było przenieść do kościoła, oddawać im publiczną cześć i modlić się za ich przyczyną, dokonuje się takiego wydobycia i przeniesienia, a rozpoznanie jest potwierdzeniem informacji historycznych mówiących o śmierci męczeńskiej” – powiedział PAP kanclerz kurii metropolitalnej w Przemyślu ks. Bartosz Rajnowski.

Badania potwierdziły męczeńską śmierć rodziny Ulmów

„Przeprowadzone czynności ekshumacyjne wykazały, że doczesne szczątki Rodziny Ulmów są całkowicie zeszkieletowane, pozbawione tkanek miękkich, lekkie, suche i odtłuszczone, objęte zmianami erozyjnymi i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego” – czytamy w komunikacie IPN. „Oględziny sądowo-lekarskie jednoznacznie potwierdzają i odpowiadają danym archiwalnym i tym zebranym podczas kanonicznego dochodzenia diecezjalnego, dotyczącym męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów, poniesionej 24 marca 1944 roku w Markowej” – poinformowano.

Po beatyfikacji szczątki rodziny Ulmów spoczną w kościele parafialnym w Markowej

Ekshumowane szczątki rodziny Ulmów zostały złożone do siedmiu trumien i umieszczone w specjalnie przygotowanym i wybranym miejscu wskazanym przez arcybiskupa Adama Szala. Po beatyfikacji, zostaną przewiezione do kościoła parafialnego w Markowej. Miejsce dotychczasowego pochówku będzie dalej dostępne dla osób odwiedzających cmentarz parafialny w Markowej, grób został przywrócony do pierwotnego stanu.

Ekshumacja z udziałem biegłych

Rekognicja kanoniczna została przeprowadzona z udziałem biegłych w zakresie archeologii, antropologii oraz medycyny sądowej. Uczestniczyli w niej: antropolog Agata Thannhauser i specjalista medycyny sądowej dr n. med. Łukasz Szleszkowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, archeolog Jan Jagiełło z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojciech Pydziński – kierownik Zakładu Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Stronę kościelną reprezentował Trybunał Biskupi. W pracach komisji uczestniczył również ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Rodziny Ulmów. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN oraz Joanna Sulej-Piskorz, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

