W kalendarzu przypada dziś Międzynarodowy Dzień Ptaków. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wciąż zmniejszającą się ptasią populację. Wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem.

Święto zostało ustanowione w 1906 roku. – Ptaki towarzyszą nam od zawsze. Warto przy okazji tego wydarzenia udać się do lasu i przy okazji weekendu posłuchać ich śpiewów – mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki Michał Szczepaniak:

– Musimy pamiętać, że my sami również mamy wpływ na to, aby nie były one zagrożone – zaznacza lipinecki leśnik:

– Jest wiele sposobów, aby podczas pobytu w lesie poznawać nowe gatunki ptaków – mówi Michał Szczepaniak:

Dodajmy, że w Polsce występuje około 350 gatunków ptaków.