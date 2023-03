Nie tylko inspirujemy się rozwiązaniami innych, ale też pokazujemy, że jeśli chodzi o edukację to są obszary, w których to Polska jest liderem, to np. wdrażanie do szkół nowych technologii – powiedziała PAP Justyna Orłowska, szefowa Centrum GovTech, podczas trwających w Londynie targów technologii edukacyjnych BETT Show.

Odbywające się co roku w Londynie od 1985 r. BETT Show to największe na świecie targi technologii edukacyjnych – uczestniczy w nich ok. 2,5 tys. wystawców z ponad 120 krajów, od globalnych firm technologicznych po renomowane marki edukacyjne i start-upy, a w ciągu trzech dni odwiedza je 30-35 tys. osób.

Choć polskie firmy już w minionych latach brały w nich udział, w tym roku po raz pierwszy na targach Polska – wzorem wielu innych krajów – ma swoje narodowe stoisko, na którym bezpłatnie wystawiały się polskie start-upy i prezentowane były osiągnięcia Polski na polu innowacyjnej i cyfrowej edukacji oraz rozwijania kompetencji przyszłości.

„Wcześniej łatwo było nie dostrzegać możliwości, jakie tkwią w naszych firmach edukacyjnych, bo nie było dla nich programów i systemowego wsparcia. Ale program Laboratoria Przyszłości – zainicjowany przez ministra Przemysława Czarnka i wsparty przez premiera Mateusza Morawieckiego – to właśnie inwestycja – największa inwestycja w nowoczesną edukację w historii Polski – która pozwoliła rozkwitnąć polskim firmom technologicznym w obszarze edukacji. Bo Laboratoria Przyszłości to przecież drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty edukacyjne i wiele, wiele innych – i to w każdej z 15 000 szkół podstawowych w Polsce. I w tym roku, zachęceni przez różne firmy, jak i edukatorów, udało się zorganizować to stoisko, przywieźć polskie start-upy, polskich nauczycieli, którzy prowadzą tu zajęcia i razem pokazać, że naprawdę mamy bardzo wiele do zaproponowania jako Polska” – wyjaśnia Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej.

Jako przykład tego, czym polskie szkoły mogą się pochwalić, wskazuje że są w nich już obecne najnowocześniejsze technologie, w tym drukarki 3D, czego nie ma np. w Wielkiej Brytanii i brytyjska młodzież odwiedzająca polskie stoisko na BETT Show naprawdę jest pełna podziwu. „To są targi przede wszystkim dla firm, żeby mogły rosnąć, zdobywać klientów, wchodzić na nowe rynki, ale także dla szkół, żeby się inspirowały, jak może wyglądać szkoła” – podkreśla.

Mówiąc o postępie technologicznym w polskich szkołach, który się dokonał w ostatnich latach i nadal ma miejsce, Justyna Orłowska zwraca uwagę na dwie kluczowe sprawy – wszystkie zmiany są odpowiedzią na istniejące potrzeby i wszystkie są szeroko konsultowane.

„Szkoła to przede wszystkim ludzie – nauczyciele, uczniowie, ale też rodzice, którzy angażują się w to, by ich dzieci kształciły się jak najlepiej. To sprawia, że same inwestycje są niewystarczające, jeśli nie ma szerokiego dialogu i dlatego w każdym naszym projekcie stawiamy na dialog i współpracę. Każdy z naszych projektów jest przekonsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi. W przypadku Laboratoriów Przyszłości, czy nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie to były dosłownie tysiące głosów płynących z bardzo różnych środowisk – i widać efekty” – mówi Orłowska.

Zaznacza, że w ramach programu Laboratoria Przyszłości, katalog rodzajów produktów, które szkoły mogły kupować, w tym katalog podstawowy, które każda biorąca udział w programie szkoła miała za zadanie kupić, powstały w oparciu o konsultacje z wieloma tysiącami osób. „To bardzo dużo, ale uważamy, że nie ma zmian bez zrozumienia. Nie zrobimy skoku cywilizacyjnego, jeśli nie zrozumiemy, że coś jest potrzebne i coś może zadziałać” – wyjaśnia.

Szefowa Centrum GovTech dodaje, że podobnie jest z najnowszym projektem, który niedługo ujrzy światło dzienne – portalem edukacja.gov.pl. To serwis, na którym każdy polski obywatel będzie miał swoje konto edukacyjne, pozwalające dorosłym mieć w jednym miejscu swoje dyplomy czy świadectwa, a młodzieży aplikować do szkół całkowicie online, bez konieczności chodzenia od jednej placówki do drugiej, by przekazać jakieś dokumenty.

„To są rzeczy, które wynikają z potrzeb. Ze wszystkim, co robimy jest tak – jeśli jest potrzeba, będzie też rozwiązanie i wtedy jest naturalna absorbcja tego rozwiązania. Z perspektywy Państwa Polskiego edukacja.gov.pl będzie dla oświaty i nauki tym czym dla zdrowia był pacjent.gov.pl a dla finansów – podatki.gov.pl” – mówi.

Justyna Orłowska uważa, że właśnie to, w jaki sposób w polskich szkołach wdrażane są nowoczesne technologie może być przykładem dla innych. „Udało nam się stworzyć razem z firmami technologicznymi, z organizacjami pozarządowymi, z edukatorami, nauczycielami taką platformę współpracy i jej ucieleśnieniem jest to nasze polskie stoisko w Londynie, bo jest wypełnione start-upami, czy osobami, które z nami na co dzień pracują, duża część przyjechała tutaj samodzielnie, po prostu, żeby pokazać, że jesteśmy jednym zespołem i żeby razem pokazać to, co staramy się wdrażać w polskich szkołach. Pokazujemy, że edukacja to współpraca, a bez współpracy nie zrobimy żadnych zmian i myślę, że to może być inspiracją dla innych” – mówi.