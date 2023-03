Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w czwartek mogą występować niemal w całym województwie lubuskim.

Ostrzeżenie wydano dla większości lubuskich powiatów, za wyjątkiem pow. wschowskiego.

Zgodnie z nim, od 16.00 do godz. 22.00 w czwartek (30 marca br.), na ich obszarze są prognozowane burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do ok. 20 mm oraz porywy wiatru do ok. 70 km/h. Prawdopodobieństwo pojawiania się zjawiska określono na 80 proc.