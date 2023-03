Policjanci zatrzymali w Sulechowie 33-latka, który przekroczył prędkość i wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. Mężczyzna popełnił kilka innych wykroczeń, za które otrzymał łącznie 57 punktów karnych – poinformowała w środę Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

„Limit tychże punktów to 24 na dwa lata, więc stracił prawo jazdy. Dodatkowo za dużą kumulację wykroczeń policjanci odstąpili od ukarania go zwykłym mandatem na rzecz skierowania wniosku do sadu, który zadecyduje jaką karę poniesie”