-Zarzuty niezatrzymania się do kontroli, jazdy bez uprawnień i pod wpływem narkotyków, a do tego 6 tys. zł mandatu i 56 punktów karnych – to konsekwencje jakie poniesie 39-letni motocyklista zatrzymany po pościgu w Iłowej – poinformował w środę rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Do tego w ciągu niespełna dwóch minut mężczyzna popełnił wiele wykroczeń drogowych i zasilił swoje konto 56 punktami karnymi. Całość zarejestrowała kamera z policyjnego wideorejestratora” – dodał rzecznik.

Do pościgu doszło w poniedziałek (27 marca br.) w Iłowej, w pow. żagańskim. Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać tam do kontroli drogowej kierującego motocyklem, który miał niesprawne światło oraz przegiętą tablicę rejestracyjną.

Mężczyzna nie zareagował na wydawane do zatrzymania sygnały i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Motocyklista wielokrotnie zmieniał pas ruchu i wciskał się między samochody, by w końcu po kolizji z oplem przewrócić się na jednej z ulic. Wówczas został zatrzymany; w wyniku upadku nie odniósł obrażeń.

Okazało się, że 39-latek ma orzeczony przez sąd zakaz do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Znajdował się także pod działaniem środków odurzających, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia.

Krótki film z tego pościgu lubuska policja zamieściła na swojej stronie internetowej.