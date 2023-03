60 rekrutów zdało w Skwierzynie egzamin z tzw. pętli taktycznej wieńczący szkolenie podstawowe dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Po złożeniu przysięgi wojskowej zasilą oni pododdziały 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12 WBOT).

Jak poinformowała w czwartek oficer prasowa 12 WOBT por. Anna Jasińska-Pawlikowska, tym razem ochotnicy poznawali podstawy wojskowego rzemiosła w 151. batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie.

Strzelanie, ładowanie magazynka na czas, pokonywanie terenu różnymi sposobami, praca na mapach czy udzielanie pierwszej pomocy na polu walki – to kilka zagadnień, których przyszli żołnierze uczyli się podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego.

„Egzamin to zweryfikowanie umiejętności przed przystąpieniem do przysięgi wojskowej. Później żołnierze zostaną skierowani do swoich macierzystych pododdziałów na dalsze szkolenie” – powiedziała por. Jasińska-Pawlikowska.

Ostatnie dni kandydaci spędzili w skwierzyńskich koszarach oraz na przykoszarowym placu ćwiczeń. Egzamin rozpoczął się w środę o świcie. Instruktorzy i dowódcy ogłosili na kompanii alarm. Dla żołnierzy był to sygnał do wymarszu w 12-osobowych drużynach.

Ochotnicy byli oceniani pod kątem działania w swoich drużynach i poprawnego przekazywania sobie sygnałów. Podczas sprawdzianu, rekruci zdani są na siebie i kolegów z drużyny. Nad ich bezpieczeństwem czuwają tzw. duchy – żołnierze obserwujący i rozliczający decyzje oraz sposób działania ochotników.

Zwieńczeniem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się w sobotę (25 marca br.), o godz. 13.00 na placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć pokaz sprzętu i uzbrojenia lubuskich jednostek wojskowych, w pokazie udział zapowiedzieli także amerykańscy żołnierze stacjonujący w Skwierzynie. Na placu będą także stoiska promocyjne służb mundurowych.