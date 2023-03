Tylko do jutra będą trwały zapisy do nowosolskiej edycji Biegu do Pustego Grobu. Zawody odbędą się w Poniedziałek Wielkanocny. – Trasa została wytyczona ulicami miasta, a sam bieg rozpocznie się o czternastej – mówi Jarosław Chróściel, współorganizator wydarzenia, w którym może wziąć udział maksymalnie 700 uczestników.

Zapisy na portalu Super Sport.