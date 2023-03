„Festiwal Kobiet – Kolory Życia” to pierwsze tego typu spotkanie organizowane w Nowej Soli. Stowarzyszenie Nowosolanki zapraszają w najbliższą sobotę do miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. – Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców Nowej Soli, a jego celem jest pokazanie pasji i twórczości nowosolanek – powiedziała Aleksandra Grządko jedna ze współorganizatorek.

Początek pięciogodzinnego spotkania w sobotnie południe.