MKOL chce dopuścić Rosję i Białoruś do Igrzysk Olimpijskich

34 państwa sprzeciwiają się udziałowi Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024. „Z powodu braku zmiany sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy (…) nie istnieją żadne praktyczne powody odstąpienia od zasady wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców” – głosi oświadczenie, pod którym podpisała się m.in. Polska.

Oświadczenie, którego treść opublikowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest efektem spotkania online z 10 lutego, przedstawicieli 35 państw.

Pod apelem do MKOl podpisali się przedstawiciele 34 krajów, w tym 25 państw Unii Europejskiej, a także Wielka Brytania, USA, Kanada, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Polacy również nie chcą aby polscy sportowcy rywalizowali z Rosjanami i Białorusinami. Aż 47 proc. ankietowanych w badaniu Social Changes dla wpolityce.pl opowiedziało się za zbojkotowaniem przez Polskę Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r., jeśli Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuści do nich zawodników z Rosji i Białorusi.

Dlatego dziś pytamy państwa: Czy Rosja i Białoruś powinny zostać dopuszczone do sportowej rywalizacji na igrzyskach olimpijskich? Czy, jeśli by do tego doszło Polska powinna zbojkotować te igrzyska?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.