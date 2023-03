W kalendarzu przypada dziś Dzień Pandy. Niestety ten sympatyczny zwierzak, którego wizerunek widnieje na logo organizacji WWF zagrożony jest wyginięciem. Organizowany corocznie dzień ma na celu pomóc przetrwać gatunkowi w świecie wyniszczanym przez postęp cywilizacji. O pandzie rozmawiano także podczas warsztatów dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu.

Zabawy rozpoczęły się od przeczytania fragmentu książki o tym miłym zwierzaku. Dzieci wykonywały także papierowe postaci niedźwiadka i nie było one wyłącznie czarno – białe. Spotkanie było także zachętą najmłodszych do czytelnictwa. Świat pandy widziany przez najmłodszych żaganian to nie tylko czerń i biel. Uczestnicy Klubu Młodych Twórców podkreślali także, że taka zabawa, to również zachęta do sięgnięcia po lekturę: