Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy zaprasza na eliminacje do Mistrzostw Polski w Catan 2024. Turniej gier odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to eliminacje w całej Polsce, w tym w Żaganiu. Do dziś jeszcze można zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Gra planszowa Catan zyskuje coraz większą popularność. – W tym roku i nasza biblioteka postanowiła dołączyć do listy kilkudziesięciu lokalizacji, gdzie odbywają się rozgrywki wyłaniające najlepszych z najlepszych – mówi dyrektorka książnicy Magdalena Śliwak:

– Zachęcamy do integracji i dobrej zabawy. Dla najlepszych przygotowane są nagrody i udział w rozgrywkach finałowych już na szczeblu kraju – podkreśla Magdalena Śliwak:

Dodajmy, że więcej informacji o żagańskich rozgrywkach znaleźć można w mediach społecznościowych książnicy.