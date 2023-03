Już sześć transportów pomocy humanitarnej wyjechało z Lubska do Tarnopola. Na transporty składają się nie tylko dary zebrane przez mieszkańców Lubska i zakupione przez samorząd, ale także to, co dociera do Lubska z jego partnerskich gmin w Niemczech i Francji. – Wojna na Ukrainie trwa ponad rok. Brakuje wszystkiego. Nie wolno nam zobojętnieć na taki stan rzeczy – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Ostatnim transportem na Ukrainę przekazano agregaty prądotwórcze, ale także żywność, środki higieniczne, medykamenty, sprzęt medyczny, koce, śpiwory oraz ciepłą męską odzież i obuwie.