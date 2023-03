Będą specjalne dodatki emerytalne dla sołtysów

Podczas spotkania z mieszkańcami w Jaśle, premier Mateusz Morawiecki ogłosił specjalne dodatki pieniężne dla osób pełniących funkcje sołtysa co najmniej przez dwie kadencje.

Projekt zakłada, wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły funkcje sołtysa przez dwie kadencje, natomiast nie ma wymogu, by kadencje następowały bezpośrednio po sobie. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie mężczyznom, którzy osiągnęli 65 rok życia i kobietom, które ukończyły 60 lat.

„Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dlatego dziś pytamy państwa: Jak postrzegają państwo pracę sołtysów? Czy jest to ważna społeczna funkcja? Czy znamy swoich sołtysów, którzy sołtysi zasługują na szczególne wyróżnienie?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki