Za tydzień rozpocznie się wiosna. Z tej okazji przyrodnicy z Parku Narodowego „Ujście Warty” organizują tradycyjną już wycieczkę rowerową „Poszukiwanie Wiosny”. W tym roku odbędzie się ona 26 marca.

Jak poinformowała Olga Betańska z PN „Ujście Warty”, to propozycja dla tych, którzy mają ochotę wraz z przewodnikiem z Parku pojechać i poszukać oznak wiosny. Wycieczka będzie trwała od trzech do czterech godzin.

„Planujemy przejechać do 30 km drogami gruntowymi. Jeśli wiosna okaże się być łaskawą i nie poskąpi słonecznych promieni, rajd zakończymy ogniskiem. Dlatego prosimy zabrać ze sobą kiełbaski i inny prowiant oraz pamiętać o ubiorze dostosowanym do wiosennych warunków” – powiedziała Betańska. Przypomniała, że wiosna w tym miejscu jest niezwykle widowiskowa i głośna. Dzieje się tak za sprawą ptaków będących jednym z największych atrakcji tego parku narodowego.

Wycieczka przeznaczona jest dla turystów indywidualnych, a liczba miejsc ograniczona. Wycieczka wyruszy na szlak w niedzielę, 26 marca o godz. 9.00. Zbiórkę zapanowano przy Nowej Pompie na osiedlu Warniki w Kostrzynie nad Odrą.

Rozległe poldery „Ujścia Warty” przecina malownicza rzeka Postomia oraz sieć kanałów i rowów melioracyjnych. To sprawia, że ten obszar zalewowy jest enklawą dla wielu gatunków zwierząt, a przede wszystkim ptactwa wodnego i błotnego. Wiosna natomiast to najważniejsza pora roku w ptasim kalendarzu – to czas lęgów.