Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej zachęca do przygotowywania paczek dla mieszkańców pogrążonej w wojnie Ukrainy.

Rozpoczęła się bowiem druga edycja ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Paczka dla Ukrainy”.

Jak mówi Dominika Łapucha z biura diecezjalnej Caritas w Zielonej Górze, do specjalnie przygotowanych kartonów można wkładać wszystko to, co przyda się mieszkańcom bombardowanych miast i wiosek.

– Chcemy pomóc im w ten sposób przetrwać ten trudny czas i wesprzeć w codziennym życiu – dodaje Łapucha:

Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej ma do rozdania pół tysiąca specjalnie oznakowanych kartonów.

Paczkę dla Ukrainy można też przygotować samodzielnie i przynieść do biura Caritas w Zielonej Górze:

Paczkę dla Ukrainy przygotuje m.in. pan Zenon z Zielonej Góry, który odebrał dziś specjalnie oznakowany karton z magazynu Caritas.

Jego zdaniem, to bardzo dobra akcja, do której warto się przyłączyć:

Dodajmy, że więcej informacji o akcji „Paczka dla Ukrainy”, wraz z sugerowaną listą produktów, które można zapakować do takich paczek, znajdziemy na stronie internetowej Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej: www.caritaszg.pl