Żagański Pałac Kultury zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie wielkanocnym pod nazwą „Rodzinna Pisanka”. Pracę należy dostarczyć w terminie do 20 marca.

Warunkiem udziału w zabawie jest wykonanie i dostarczenie do pałacyku przy ulicy Jana Pawła II pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym. – Zachęcamy, aby były to dzieła całej rodziny. Takie wspólne projekty to świetna zabawa – mówi dyrektorka ŻPK, Anna Mrowińska:

Dodajmy, że ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 marca podczas jarmarku wielkanocnego na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury.