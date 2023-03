Jak budować karierę zawodową? Gdzie szukać ofert pracy? Kiedy należy poszerzać swoje kompetencje? Między innymi na te pytania studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskają odpowiedź podczas ogólnopolskiego projektu. Na uczelni właśnie rozpoczęło się czterodniowe wydarzenie pod hasłem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”. Akcja ma na celu pokazać studentom jak świadomie i bezpiecznie wejść na rynek pracy.

Ewa Sapeńko, rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego, mówi, że jest to już szósta edycja wydarzenia, które wróciło na uczelnię po pandemicznej przerwie:

Studenci od dziś do 10 marca mogą brać udział w szkoleniach, wykładach i spotkaniach ze specjalistami. Jak mówi Ewa Sapeńko, to wydarzenie jest okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy dotyczącej rynku pracy:

Nowością w ramach akcji „Gra o karierę” będzie pasmo wspólne, czyli cykl wydarzeń organizowanych we współpracy Biur Karier z różnych uczelni. Spotkania te odbywać się będą codziennie w godzinach 12.00 – 13.00 w formie online.