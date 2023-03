Żarska policja zaprasza chętnych do służby w mundurowej formacji do treningów na torze sprawności. Jego ukończenie w określonym czasie, to jeden z wymogów rekrutacji do służby.

Do dyspozycji osób, które zdecydują się na trening są policyjni instruktorzy. – Zachęcamy tych, którzy chcą się sprawdzić. Można dzięki radom fachowców urwać z czasu cenne sekundy wykonując poszczególne ćwiczenia – mówi nadkomisarz Aneta Berestecka:

– Tor składa się z ośmiu ćwiczeń. Wszystkie są tylko pozornie łatwe, a każdy błąd może kosztować – zaznacza żarska funkcjonariuszka:

Dodajmy, że minimalny czas w jakim należy pokonać tor, to minuta i 41 sekund.