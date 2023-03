Rozpoczęła się ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna policji pod nazwą „Na drodze – patrz i słuchaj”. Celem kampanii jest uświadomienie pieszym i kierowcom, jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe.

Policjanci będą przypominać, że koncentracja za kierownicą i obserwowanie drogi to czynniki w dużej mierze wpływające na bezpieczeństwo. – Ważne jest to, co widzimy, prowadząc samochód, ale również co słyszymy. Zbyt głośna muzyka rozprasza, a nawet zagłusza sygnały dźwiękowe jadącego za nami ambulansu czy wozu straży pożarnej – mówi nadkomisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Bezpieczeństwo dotyczy to także osób pieszych. Bądźmy ostrożni i odpowiedzialni – zaznacza żarska funkcjonariuszka:

Dodajmy, że policyjna akcja potrwa do końca marca.