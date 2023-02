W żagańskim pałacyku odbyło się spotkanie z autorem bajki dla dzieci. Była to okazja do wspólnego tworzenia przez dzieci i rodziców bajkowych opowieści.

Zabawę poprowadził twórca książeczki dla najmłodszych pod tytułem „Bajkolunty”. – Aby był to materiał wciągający do czytania trzeba uwolnić w sobie dziecko. Widać to było, kiedy maluchy bawiły się w pisarzy ze swoimi opiekunami – mówi Łukasz Świerkowski:

Rodzice podkreślają, że był to dobrze spędzony czas razem z pociechami. – Takie chwile rozwijają wyobraźnię dziecięcą, a nam dorosłym pozwalają powrócić do chwil, kiedy mieliśmy kilka lat – mówi uczestnicząca w spotkaniu mama, Krystyna Łagoda:

Dodajmy, że kolejne zajęcia w żagańskim pałacyku, to warsztaty taneczne dla kobiet.