Zakład Karny w Krzywańcu zachęca młodych ludzi do wstąpienia w szeregi służby więziennej. Pierwsze dwa lata dla nowo przyjętych to okres przygotowawczy, podczas którego należy wykazać przydatność do pełnienia obowiązków.

Etap ten to okres szkoleń i egzaminów. – Pod opieką doświadczonej kadry dydaktycznej kandydaci nauczą się między innymi wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów – mówi rzecznik zakładu penitencjarnego, porucznik Piotr Hamera:

– Osoby chcące włożyć mundur i pracować w zakładzie powinny posiadać odpowiednie cechy psychomotoryczne – podkreśla porucznik Hamera:

Dodajmy, że w Zakładzie Karnym w Krzywańcu służbę pełni niemal 400 funkcjonariuszy.