Wkrótce za śmieci będziemy musieli zapłacić więcej – tak zapowiada prezydent Gorzowa. Firmy wywożące śmieci z Gorzowa i ościennych gmin poprosiły MG-6 o podwyższenie ceny za każdą wywiezioną tonę odpadów. Rozmowy trwają. Zdaniem Jacka Wójcickiego, na tym etapie podwyżka jest nieunikniona, teraz chodzi o to, by nie były to duże kwoty:

Zdaniem prezydenta, decyzja o podwyżce powinna zapaść jak najszybciej:

Od 1 lipca 2021 roku stawka za śmieci wynosi 32 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.