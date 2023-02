Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu zaprasza na czwartkowe spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Wydarzenie związane jest z przypadającym w tym tygodniu Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.

Rozmowy z językoznawcą i autorem wielu publikacji zaplanowano w sali inter Żagańskiego Pałacu Kultury. – Myślę, że będzie to okazja do tego, aby poruszyć kwestię czystości i zawiłości językowych zarazem, bowiem język polski do łatwych nie należy – mówi Magdalena Śliwak, dyrektorka książnicy:

– Zapraszamy przede wszystkim żagańską młodzież do rozmowy z naszym gościem – zaznacza Magdalena Śliwak:

Dodajmy, że początek czwartkowego spotkania zaplanowano na godzinę 11.00.