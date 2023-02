Miasto szuka chętnego do wykupienia miejsca w nazwie powstającej przy Słowiance hali. Hala będzie nazywać się Arena Gorzów. Ale, jak mówi Gazecie Lubuskiej, prezydent Gorzowa, ta nazwa może zostać rozszerzona o nazwę sponsora.

– Złożyliśmy już zapytania w spółkach skarbu państwa i w dużych prywatnych firmach – mówi Lubuskiej Jacek Wójcicki.

Sprzedanie nazwy sponsorowi to bardzo dobry pomysł- ocenił dziś w Radiu Gorzów radny Piotr Wilczewski. -Jeśli sponsor dołoży do utrzymania hali choć milion rocznie, będzie to już duża pomoc:

-Nazwa ma mniejsze znaczenie. Ważne, żeby budowa hali została sprawnie dokończona,i żeby były pieniądze na jej utrzymanie- dodaje radna Alicja Burdzińska:

Według ustaleń Gazety Lubuskiej, w przypadku sprzedaży nazwy gorzowskiej hali sponsorowi chodzi o co najmniej sześciocyfrowe kwoty za rok.

Hala powinna być gotowa do końca sierpnia. Jak mówiła niedawno w Radiu Gorzów prezes Słowiaki, są już zapytania o możliwość zorganizowania tam imprez. Zanim jednak zacznie się podpisywanie umów na ich organizację, najpierw wybrany zostanie zewnętrzny operator, który będzie zarządzał tymi sprawami w imieniu Słowianki.