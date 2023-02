Szefowie 100 dużych miast, w tym prezydent Warszawy przyjęli rekomendacje ekstremistów klimatycznych zmierzające w pierwszym etapie do radykalnego ograniczenia konsumpcji mięsa i nabiału a także zmniejszenia ilości przyswajanych kalorii na osobę. Zalecane jest zmniejszenie ilości kupowanych ubrań, początkowo do 8 sztuk rocznie a docelowo do trzech, zmniejszenie ilości lotów samolotami np. na wakacje do jednego na dwa lata a docelowo raz na trzy lata. Te radykalne zmiany będą wymagały wprowadzenia dotkliwych form przymusu zmieniającego dotychczasowy styl życia mieszkańców najbardziej rozwiniętych części globu i upadek wielu gałęzi gospodarki.

W dzisiejszym Otwartym Mikrofonie pytamy; Jak oceniamy te propozycje ekstremistów klimatycznych?

Pyta Adam Ruszczyński